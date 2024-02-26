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В России назвали последствия полной ликвидации ядерного оружия

Военный эксперт Сивков: ядерное оружие является жизненно необходимым для России

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Reuters

Ядерное оружие является жизненно необходимым для России, поэтому его нельзя полностью ликвидировать. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков, комментируя заявление координатора политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисии Сандерс-Закре.

«Ядерное оружие в условиях капитализма – величайшая блажь для человечества, оно препятствует возникновению крупномасштабных войн. Сам факт того, что ядерное оружие может быть применено не по войскам, а по политикам, которые эту войну будут развязывать, — а наш президент [России Владимир Путин] сказал, что мы будем бить по центрам принятия решений, — заставляет этих политиков отказываться от эскалации», — подчеркнул Сивков.

По его словам, оно также позволяет не допустить развития войны против России. При этом заключать договор об разоружении с США является бессмысленным делом, считает эксперт. Он отметил, что американские власти могут отказаться от своих обещаний.

26 февраля Алисия Сандерс-Закре говорила, что конфликт на Украине может намеренно или непреднамеренно превратиться в ядерное противостояние, поскольку растет число проявлений опасного поведения. По словам эксперта, с 2022 года наблюдается рост риторики и опасного поведения, связанного с ядерной эскалацией, которые были осуждены многими странами.

Ранее физики нашли общее между атомной бомбардировкой Хиросимы и рождением Солнечной системы.

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