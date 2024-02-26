В Литве высказались о блокировке поставок украинского зерна

Глава Литовской ассоциации зернопроизводителей Аушрис Мацияускас заявил, что литовские фермеры не намерены по примеру своих польских коллег блокировать поставки украинского зерна. Слова Мацияускаса приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Литовские фермеры не блокировали украинское зерно, не блокируют его и не собираются блокировать. <...> Мы видим проблему, но, понимая ситуацию, мы не собираемся блокировать украинских фермеров <...> как поляки», — подчеркнул глава ассоциации.

Как отметил Мацияускас, большей проблемой для литовских фермеров является зерно из России.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на конференции «Украина. 2024 год» заявил, что в ситуации с блокированием польскими фермерами переходов на границе с Украиной можно увидеть «российский след».

25 февраля сообщалось, что неизвестные в Польше высыпали из вагонов 160 тонн украинского зерна. По данным журналистов, инцидент произошел в Куявско-Поморском воеводстве, которое расположено западнее Варшавы, что достаточно далеко от границы с Украиной.

Ранее Макрон отказался от дебатов с французскими фермерами.