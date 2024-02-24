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Макрон отказался от встречи с французскими фермерами

Politico: Макрон не пойдет на встречу с аграриями на фоне усиления напряженности

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Abdul Saboor/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от встречи с французскими фермерами после бойкота аграриями приглашения на мероприятие «спорной» зеленой организации, известной своими столкновениями с сельхозпроизводителями Франции. Об этом сообщает газета Politico.

«Макрон отменяет субботние дебаты с фермерами из-за роста напряженности. Разворот президента Франции произошел после того, как фермеры решили бойкотировать дебаты в знак протеста против приглашения спорной зеленой группы (Soulèvements de la Terre, «Восстание Земли», движения активистов по борьбе с изменением климата – прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что упомянутая Soulèvements de la Terre была приглашена на дебаты, несмотря на то, что в прошлом году правительство Макрона пыталось запретить эту организацию. В ответ французские фермеры решили бойкотировать встречу «в знак протеста против приглашения спорной зеленой группы», пишет Politico. Издание сообщает, что эта организация известна столкновениями с полицией и самими фермерами.

Отмечается, что изначально Макрон намеревался встретиться с аграриями.

До этого пресс-секретарь профсоюза французских фермеров «Сельская координация» (Coordination rurale) Патрик Легра заявил, что цены на продукты во Франции подскочили из-за беспошлинного импорта в ЕС товаров с Украины.

Ранее посольство Украины в Варшаве направило ноту властям Польши по ситуации с зерном.

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