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Азербайджан и Армения проведут переговоры о мирном соглашении в ближайшие дни

МИД Азербайджана: Баку и Ереван в ближайшие дни обсудят мирный договор

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Denis Balibouse/Reuters

Азербайджан и Армения проведут переговоры по проекту мирного соглашения в ближайшие дни. Об этом сообщил журналистам азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов, передает агентство Репорт.

Как рассказал Байрамов, работа над текстом мирного соглашения продолжалась, несмотря на определенный перерыв в переговорах.

Решение о возобновлении переговорного процесса было принято после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, отметил он.

«В ближайшие дни планируется провести переговоры по мирному договору между делегациями Азербайджана и Армении», — сказал глава МИД Азербайджана.

23 февраля Пашинян заявлял, что мир между Арменией и Азербайджаном «немыслим» в условиях того, что Армению называют «Западным Азербайджаном». Премьер также сообщил о вероятности новой атаки Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.

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