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Армянская церковь не поддержала принятия новой Конституции Армении

Армянская церковь не одобрила принятие новой конституции Армении

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Асатур Есаянц/РИА Новости

Армянская апостольская церковь назвала крайне сомнительной инициативу премьер-министра Армении Никола Пашиняна о принятии новой конституции страны. Об этом сообщает портал EurAsia Daily.

Высший духовный совет Армянской апостольской церкви во главе с католикосом всех армян Гарегином II отметил что выступления различных высокопоставленных должностных лиц Армении, а также президента Азербайджана Ильхама Алиева по поводу принятия новой конституции только прибавляют существующие сомнения. Иерархи посчитали, что инициатива по принятию новой конституции страны является весьма сомнительной, особенно с учетом того, что она воспринимается в общественных кругах Армении еще и как следствие принуждения извне.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван приостановил свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.

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