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Премьер Словакии Фицо: Запад движется к принятию худшего решения по Украине

Премьер Словакии Фицо испугался принятия Западом наихудшего решения по Украине

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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что боится того, что Запад по ситуации на Украине движется к принятию самого плохого решения. Об этом со ссылкой на видеообращение премьера-министра в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщает ТАСС.

По словам Фицо, от имеющейся информации о темах, которые 26 февраля должны обсудить в Париже на встрече некоторых европейских и мировых лидеров, «идет мороз по коже». Премьер-министр Словакии отметил, что Запад в отношении ситуации на Украине движется к принятию наихудшего решения.

В связи с этим Фицо проведет в понедельник утром срочные заседания правительства и Государственного совета безопасности.

Премьер-министр особо подчеркнул, что сделает все для того, чтобы не допустить прямого участия словацких военных в конфликте на Украине. Даже если такая позиция приведет потере поста главы правительства.

Фицо отметил, что у Запада имеются на выбор два варианта: или далее действовать в направлении «тотальной эскалации напряженности» и безгранично оказывать военную и финансовую поддержку украинским властям, или же предоставить реальный план мирного урегулирования конфликта. Глава словацкого правительства выразил убеждение, что Запад, скорее всего, выберет первый вариант.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что кризис на Украине начался в 2014 году с «разгула украинских неонацистов».

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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