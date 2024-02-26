Российские бойцы взяли под контроль южную часть Работино

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли под контроль южную часть населенного пункта Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, за село продолжаются ожесточенные бои, но инициатива находится у российских бойцов.

Вечером 25 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские солдаты вошли в Работино и продолжают вести наступление.

В этот же день военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что Работино имеет для Украины принципиальное значение.

22 февраля Владимир Рогов сообщил, что ВСУ перебросили до танкового батальона к населенному пункту Малая Токмачка в Запорожской области для его задействования в районе Работина.

Ранее Владимир Зеленский заявил об аудите в украинских войсках после Авдеевки.