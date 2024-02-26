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Российские бойцы взяли под контроль южную часть Работино

Рогов: российские военные взяли под контроль юг Работино, идут ожесточенные бои

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли под контроль южную часть населенного пункта Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, за село продолжаются ожесточенные бои, но инициатива находится у российских бойцов.

Вечером 25 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские солдаты вошли в Работино и продолжают вести наступление.

В этот же день военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что Работино имеет для Украины принципиальное значение.

22 февраля Владимир Рогов сообщил, что ВСУ перебросили до танкового батальона к населенному пункту Малая Токмачка в Запорожской области для его задействования в районе Работина.

Ранее Владимир Зеленский заявил об аудите в украинских войсках после Авдеевки.

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