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Глава ЦИК Белоруссии Карпенко ответил на обвинения США в фиктивности выборов

ЦИК Белоруссии призвал США заняться своими проблемами из-за обвинений по выборам

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Виктор Толочко/РИА Новости

Соединенным Штатам следует прекратить примерять на себя роль мирового смотрящего и заняться внутренними проблемами. Об этом заявил глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, комментируя обвинения со стороны США в фиктивности выборов в республике, передает РИА Новости.

«Я не знаю, как они из-за океана оценили все, очень странно... Наверное, США хватит примерять на себя роль мирового смотрящего, пусть займутся своими внутренними проблемами», — сказал Карпенко.

Госдепартамент США 25 февраля охарактеризовал выборы в Белоруссии как «фиктивные» и наполненными «атмосферой страха» без признаков демократии.

По оценке ведомства, голосование прошло в атмосфере страха, ни один из электоральных процессов в республике нельзя назвать демократическим.

ЦИК Белоруссии сообщил, что явка на парламентских выборах на 12:00 составила 50,97%.

Ранее Александр Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии.

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