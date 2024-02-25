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Госдеп США назвал фальшивыми выборы в Белоруссии

Госдеп США назвал выборы в Белоруссии фиктивными и прошедшими в атмосфере страха

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J. Scott Applewhite/AP

Госдепартамент США охарактеризовал выборы в Белоруссии как «фиктивные» и наполненными «атмосферой страха» без признаков демократии. Об этом сообщает пресс-служба американского правительства.

«США осуждают фиктивные парламентские и местные выборы режима Лукашенко», — указывается в пресс-релизе.

По оценке ведомства, голосование прошло в атмосфере страха, ни один из электоральных процессов в республике нельзя назвать демократическим.

«Всем независимым политическим партиям было отказано в регистрации», — подчеркнули в Госдепе.

В заявлении Госдепа отмечается, что в Белоруссии по-прежнему удерживаются свыше 1,4 тыс. политзаключенных, а все независимые политические деятели или задержаны, либо выдворены из страны, а белорусы, находящиеся за границей не могут дистанционно отдать свой голос за какого-либо кандидата.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о планах вновь баллотироваться в президенты Белоруссии на выборах в 2025 году. Этот пост он занимает с 1994 года, его последнее переизбрание вызвало массовые протесты в стране. Сам себя Лукашенко назвал «уходящим президентом», однако счел отставку сейчас «равнозначной предательству». По его мнению, оппозиция за рубежом готовится «захватить клочок» Белоруссии и ввести в страну войска НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии.

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