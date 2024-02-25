Глава йеменского правительства прибыл в Россию с официальным визитом

Премьер-министр, глава министерства иностранных дел правительства Йемена Ахмед бен Мубарак прилетел с дипломатическим визитом Москву. Об этом сообщает новостной портал Saba News.

В январе Совбез ООН принял резолюцию США и Японии, которая требует от хуситов немедленно прекратить атаки в Красном море. Документ признает право стран на защиту своих судов от нападений – Москва считает, что такой формулировкой Вашингтон хочет легитимизировать действия своей коалиции и «открыть дверь для военных действий» в регионе. США в свою очередь обвиняют РФ в «игре в политику» и стремлении узаконить нарушения хуситов, связав нападения с конфликтом в Газе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хуситы предупредили, что Британия и США пожалеют о нападении на Йемен.