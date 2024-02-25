Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Глава йеменского правительства прибыл в Россию с официальным визитом

Премьер Йемена бен Мубарак прилетел в Москву с дипломатическим визитом

close
100%
Mohammed Mohammed/Global Look Press

Премьер-министр, глава министерства иностранных дел правительства Йемена Ахмед бен Мубарак прилетел с дипломатическим визитом Москву. Об этом сообщает новостной портал Saba News.

В январе Совбез ООН принял резолюцию США и Японии, которая требует от хуситов немедленно прекратить атаки в Красном море. Документ признает право стран на защиту своих судов от нападений – Москва считает, что такой формулировкой Вашингтон хочет легитимизировать действия своей коалиции и «открыть дверь для военных действий» в регионе. США в свою очередь обвиняют РФ в «игре в политику» и стремлении узаконить нарушения хуситов, связав нападения с конфликтом в Газе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хуситы предупредили, что Британия и США пожалеют о нападении на Йемен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами