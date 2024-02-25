В Словакии заявили, что РФ не заинтересована в третьей мировой

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия не заинтересована в третьей мировой войне, а конфликт на Украине можно было погасить в самом начале. Своим мнением политик поделился на странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Кто заинтересован в Третьей мировой войне? Вы действительно думаете, что Россия заинтересована в Третьей мировой войне? Я так не думаю», — написал премьер Словакии.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ, что попытки отнять у России новые регионы приведут к глобальному конфликту.

25 февраля председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил, что действия Украины в отношении Крыма могут привести к третьей мировой войне.

20 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал небезосновательными опасения о возможности начала третьей мировой войны.

Ранее Трамп рассказал, когда может начаться третья мировая.