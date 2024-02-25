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Трамп заявил, что принц Гарри предал королевскую семью

Трамп заявил, что принц Гарри предал королевскую семью рассказами о жизни

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POOL New/Reuters

Принц Великобритании Гарри предал королеву Елизавету II рассказами о частной жизни королевской семьи, считает бывший президент США Дональд Трамп. Его слова передает The Daily Express.

«Я бы не стал защищать его. Он предал королеву. Это непростительно. Если бы я решал вопрос [с его проживанием в США], то он был бы предоставлен сам себе», — сообщил Трамп.

Он также отметил, что действующие власти США во главе с президентом Джо Байденом «ведут себя слишком щедро» по отношению к принцу Гарри.

До этого королева Камилла и принц Уильям захотели исключить принца Гарри из завещания Карла III. По данным издания, когда принц Гарри прилетел в Великобританию, чтобы навестить отца, между ним и мачехой произошел конфликт. Королева Камилла обвинила принца Гарри в лицемерии и призвала его прекратить использовать королевскую семью для своих амбиций.

У герцога Сассекского уже давно натянутые отношения с Камиллой Паркер-Боулз. В своих мемуарах принц Гарри не раз негативно высказывался о мачехе. Он заявил, что жена Карла III распространяет информацию о жизни королевской семьи журналистам. Кроме того, принц Гарри также признавался, что они с братом, принцем Уильямом, «умоляли» отца не жениться на Камилле.

Ранее принц Гарри впервые высказался о встрече с Карлом III.

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