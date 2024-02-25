В ЦИК Белоруссии назвали процент явки на парламентских выборах к 12:00

Общая явка по стране на парламентских и местных выборах в Белоруссии на 12:00 мск составила 50,97%. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК республики.

Согласно статистике ЦИК, общее число граждан, включенных в списки для голосования, составляет 6 912 497 человек.

В Минске по состоянию на 12:00 25 февраля явка составила 40,64%, в Минской области — 48,91%, в Брестской области — 53,12%, в Гомельской области — 58,49%, в Могилевской области — 59,67%, в Гродненской области — 48,68%, а в Витебской области — 51,52%.

До этого RT сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов.

В Белоруссии впервые проходят выборы в единый день голосования — 25 февраля 2024 года. 20 февраля началось досрочное голосование, которое продлилось до 24 февраля включительно.

Ожидается, что будут избраны 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет.

В единый день голосования избирательные участки в Белоруссии работают с 8:00 мск до 20:00. Всего на территории страны образовано 5411 участков. В республике также предусмотрена возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам. О таком желании необходимо устно или письменно проинформировать участковую избирательную комиссию до 18:00 25 февраля. Избиратели могут также проголосовать в санаториях, больницах, домах отдыха и других местах временного нахождения.

Ранее в СНГ заявили о предвзятости западных наблюдателей.