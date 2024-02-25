Лукашенко заявил о намерении участвовать в выборах президента

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о намерении «пойти» на предстоящие выборы главы государства. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

В воскресенье, 25 февраля, в Белоруссии проходят выборы членов нижней палаты парламента страны и местных советов депутатов. Лукашенко также принял участие в голосовании, прибыв на участок №478 в Университете физической культуры в Минске.

При этом после голосования глава государства традиционно встретился с журналистами. Во время мероприятия представители СМИ задали ему вопрос о предстоящих президентских выборах.

«Передайте им, что пойду!» — сказал Лукашенко.

В ноябре 2023 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии назначила сроки проведения выборов главы государства. По данным издания БелТА, голосование должно состояться не позднее 20 июля 2025 года.

20 января текущего года Лукашенко подписал закон о внесении поправок, которые включают в себя некоторые гарантии для уходящего с поста главы государства. В частности, речь идет о гарантиях неприкосновенности для лидера страны и членов его семьи, а также предоставлении ему государственной недвижимости с охраной.

Ранее Лукашенко рассказал, в чем заключается счастье РФ и Белоруссии.