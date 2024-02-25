Трамп пообещал «уволить» Байдена

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп после победы на праймериз в Южной Каролине выразил уверенность, что одержит победу над нынешним главой государства Джо Байденом на предстоящих выборах. Об этом пишет The Hill.

«Мы собираемся быть здесь 5 ноября и посмотрим на Джо Байдена, и мы посмотрим ему прямо в глаза. Он разрушает нашу страну, и мы скажем: «Джо, ты уволен». Убирайся. Уйди, Джо. Ты уволен», — сказал Трамп.

Трамп также отметил, что никогда не видел Республиканскую партию «столь сплоченной», как сейчас.

«И я просто хочу сказать, что я никогда не видел Республиканскую партию настолько единой, как сейчас», — подчеркнул он.

До этого Трамп заявил, что побеждает на предварительных выборах в штате Южная Каролина.

Дональд Трамп в своей предвыборной речи ранее заговорил о «возмездии» своим политическим оппонентам после победы. Он отметил, что сумеет «вернуть страну». По словам Трампа, для «тяжело работающих американцев» 5 ноября станет новым «днем освобождения».

Ранее Хейли заявила, что Трамп не сможет победить Байдена.