ЕК обозначила сроки готовности плана переговоров по вступлению Украины в ЕС

Программа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз будет представлена в марте 2024 года. Такие сроки анонсировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев, пишет ТАСС.

«Представим в середине марта общую рамку для переговоров», — объявила она.

Согласно информации главы Европейской комиссии, уже запущен процесс мониторинга, анализа и проверок потенциальных новых партнеров и их возможностей.

«Там очень много работы, насыщенный график», — пояснила фон дер Ляйен.

Она также порадовалась стремлению Украины исполнить все рекомендации Еврокомиссии.

В январе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что Украина сможет выполнить все условия, необходимые для вступления страны в Европейский союз, в ближайшие несколько лет. Она добавила, что окончательное решение о присоединении Украины к Евросоюзу зависит не от Киева.

Ранее в Польше высказались о последствиях вступления Украины в ЕС.