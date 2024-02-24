Макрон пообещал защитить фермеров от импорта с Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал защитить аграриев страны от импорта дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

После беседы с фермерами, которая продолжалась несколько часов на сельскохозяйственной выставке в Париже, Макрон отметил, что «рынок полностью взорван» масштабными поставками зерновых из Украины и пообещал принять защитные меры против этого.

«Мы не можем позволить нашему рынку рухнуть из-за чрезмерного объема импорта. Это опасная зона», — сказал Макрон.

Помимо зерновых, фермеры жаловались президенту на значительные поставки более дешевых, нежели французские, курятины, яиц и сахара с Украины.

Утром 24 февраля французские фермеры, протестующие против политики правительства в сфере сельского хозяйства, прорвали полицейский кордон и ворвались в здание выставочного центра Пор-де-Версай в Париже. Между протестующими и полицией произошла драка.

Находившийся на втором этаже того же здания президент Макрон обратился к фермерам, призвав их успокоиться и не мешать проведению Салона сельского хозяйства.

Макрон подчеркнул, что аграрный кризис не может быть решен за несколько часов во время ярмарки. После чего состоялась его встреча с фермерами, от которой до того они отказывались из протестных соображений.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.