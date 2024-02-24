Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Макрон пообещал защитить фермеров от импорта с Украины

Макрон пообщался с фермерами и пообещал защитить их от украинского импорта

close
100%
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал защитить аграриев страны от импорта дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

После беседы с фермерами, которая продолжалась несколько часов на сельскохозяйственной выставке в Париже, Макрон отметил, что «рынок полностью взорван» масштабными поставками зерновых из Украины и пообещал принять защитные меры против этого.

«Мы не можем позволить нашему рынку рухнуть из-за чрезмерного объема импорта. Это опасная зона», — сказал Макрон.

Помимо зерновых, фермеры жаловались президенту на значительные поставки более дешевых, нежели французские, курятины, яиц и сахара с Украины.

Утром 24 февраля французские фермеры, протестующие против политики правительства в сфере сельского хозяйства, прорвали полицейский кордон и ворвались в здание выставочного центра Пор-де-Версай в Париже. Между протестующими и полицией произошла драка.

Находившийся на втором этаже того же здания президент Макрон обратился к фермерам, призвав их успокоиться и не мешать проведению Салона сельского хозяйства.

Макрон подчеркнул, что аграрный кризис не может быть решен за несколько часов во время ярмарки. После чего состоялась его встреча с фермерами, от которой до того они отказывались из протестных соображений.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами