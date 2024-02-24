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Глава Еврокомиссии пообещала помогать Украине «сколько будет нужно»

Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала Украине продолжать финансовую и военную помощь

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Marko Djurica/Reuters

Европейский союз (ЕС) намерен и дальше оказывать Украине финансовую помощь, а также поставлять в зону конфликта боеприпасы и системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом во время брифинга с журналистами, который транслировал телеканал «Рада», заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы здесь, чтобы сказать, что Европа будет помогать вам столько, сколько будет нужно», — сказала она в ходе мероприятия в Киеве.

По словам главы ЕК, в том числе речь идет о передаче украинским войскам еще большего количества снарядов и техники. Более того, региональное содружество намерено активнее инвестировать в оборонную промышленность Украины и организовать больше тренировок для военнослужащих страны.

24 февраля в Киев прибыли многие западные лидеры, включая канадского и итальянского премьер-министров Джастина Трюдо и Джорджу Мелони. Кроме того, в украинскую столицу прилетела Урсула фон дер Ляйен.

В своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) она написала, что организовала этот визит с целью выразить поддержку Украине в продолжающемся конфликте с РФ. При этом председатель ЕК не стала уточнять, с кем из политической верхушки страны у нее запланированы встречи в рамках поездки.

Ранее Великобритания пообещала выделить более $300 млн на закупку боеприпасов для Украины.

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