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В Литве призвали дальше искать пути конфискации зарубежных активов РФ

Минфин Литвы: нужно продолжить поиск способов конфискации активов РФ за рубежом

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что западным странам необходимо продолжить поиск «законных» путей конфискации российских активов за рубежом. Ее слова приводит Bloomberg.

«Нам необходимо быстро двигаться вперед в отправлении прибыли от замороженных российских активов Украине и в то же время мы должны продолжать нашу работу по поиску юридически обоснованных способов конфискации российских замороженных активов», — отметила Скайсте.

До этого официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США столкнулись с проблемами по изъятию замороженных активов, которые принадлежат России.

Она пояснила, что значительная часть российских замороженных активов на данный момент находится под контролем таких международных организаций, как Euroclear — в связи с чем возникают трудности.

Ранее Медведев оценил вероятность возвращения замороженных активов РФ.

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