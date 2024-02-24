В Литве призвали дальше искать пути конфискации зарубежных активов РФ

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что западным странам необходимо продолжить поиск «законных» путей конфискации российских активов за рубежом. Ее слова приводит Bloomberg.

«Нам необходимо быстро двигаться вперед в отправлении прибыли от замороженных российских активов Украине и в то же время мы должны продолжать нашу работу по поиску юридически обоснованных способов конфискации российских замороженных активов», — отметила Скайсте.

До этого официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США столкнулись с проблемами по изъятию замороженных активов, которые принадлежат России.

Она пояснила, что значительная часть российских замороженных активов на данный момент находится под контролем таких международных организаций, как Euroclear — в связи с чем возникают трудности.

Ранее Медведев оценил вероятность возвращения замороженных активов РФ.