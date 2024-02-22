Медведев оценил вероятность возвращения замороженных активов РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России вряд ли вернут замороженные активы. Своим мнением он поделился в ходе интервью российским СМИ, передает ТАСС.

«Я думаю, что шансы вернуть эти деньги невелики, хотя их жалко», — сказал Медведев.

По словам политика, ситуация с активами — элемент противоборства и часть гибридной войны, развязанной против России. Зампред Совбеза РФ пояснил, что ответ России может быть различным. Некоторые решения уже есть, однако, по его словам, они пока «носят фрагментарный характер».

20 февраля заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что Минфин заканчивает подготовку необходимой документации для начала обмена замороженных активов граждан РФ.

Экспертная группа, состоящая из западных юристов, ранее пришла к выводу, что конфискация замороженных российских активов не противоречит международному праву. Такие меры, считают юристы, вполне законно применять против государства-нарушителя. Идею полного изъятия средств поддерживают США, Великобритания и Канада. Европейские политики же пока придерживаются варианта использования только прибыли от арестованных активов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее страны G7 заявили о намерении удерживать замороженные российские активы.