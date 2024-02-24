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МИД Германии поменял транслитерацию Киева

МИД Германии поменял транслитерацию Киева с Kiew на Kyjiw

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Andrew Kravchenko/AP

МИД Германии поменял транслитерацию Киева с Kiew на Kyjiw. Соответствующее сообщение появилось на странице ведомства в социальной сети X.

«То, что давно стало привычной для многих практикой, теперь будет занесено и в «Справочник стран для служебного пользования». Это означает, что украинское написание Киева теперь используется в официальном документообороте Германии», — заявили в немецком МИД.

Переход от использовавшейся исторически транслитерации с русского к транслитерации с украинского языка был произведен из-за озвученного после начала СВО требования Украины.

До этого в Киеве сняли табличку с названием улицы Московской после ее переименования в улицу Князей Острожских. Этот шаг в мэрии Киева приняли в ответ на продолжение российской военной спецоперации на территории Украины. Помимо Московской улицы, в украинской столице также решили улицы Булгакова, Ватутина и Льва Толстого.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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