Госдеп ввел санкции по РФ против более чем 250 юридических и физических лиц

Госдепартамент Соединенных Штатов внес в санкционные списки по РФ 250 физических и юридических лиц, чтобы лишить Россию доходов и помешать проведению специальной военной операции на территории Украины. Об этом говорится в опубликованном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

В заявлении говорится, что в число целей Вашингтона входят те, кто участвует в уклонении от санкционных ограничений в отношении России, а также те, кто поддерживает российское энергетическое, металлургическое и горнодобывающее производства.

Департамент, по словам Блинкена, среди прочего, принимает меры по привлечению к ответственности виновных в нарушении прав человека. Для этого Госдеп добивается визовых ограничений для пяти лиц на Украине, поддерживаемых Москвой.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Соединенные Штаты создали коалицию из 50 стран, включая всех членов НАТО и «Большую семерку» для защиты демократии на Украине.

До этого Вашингтон ввел санкции против компаний из Объединенных Арабских Эмиратов за поставки запчастей для российских авиакомпаний.

Ранее президент Владимир Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.