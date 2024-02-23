За последний год не все поставки военной помощи от Запада поступали на Украину вовремя и в обещанном объеме. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Много решений об оказании военной помощи Киеву принималось, и за последний год во время нашего контрнаступления было сделано очень много важных вещей, просто не все пошло так, как должно было, не все поставки осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах», — сказал Зеленский.

23 февраля профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) возьмут под свой контроль еще больше территорий перед переговорами по украинскому кризису.

В этот же день The Telegraph писал, что украинские военные не могут вести бой против российских солдат из-за нехватки боеприпасов.

Президент США Джо Байден заявил, что имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины боеприпасы подходят к концу, Киев нуждается в выделении помощи, которую конгресс не может согласовать.

Ранее Зеленский указал на неготовность мира к поражению России в конфликте на Украине.