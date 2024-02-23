Евросоюз ввел санкции против российского движения детей и молодежи

Евросоюз включил в 13-й пакет антироссийских санкций общероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых». Это следует из данных в официальном журнале ЕС.

Также под санкции попал председатель правления движения Григорий Гуров. Причиной внесения движения стали военно-патриотические мероприятия, которые проводятся в Крыму и новых регионах РФ. В документе отмечается, что это движение «перевоспитывает украинских детей, в том числе незаконно депортированных в РФ».

23 февраля Евросоюз ввел санкции против губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Также Евросоюз ввел санкции против губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Кроме того, Европейский союз ввел санкции против председателя Народного Совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жоги. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова также официально попала в санкционный список Евросоюза.

МИД РФ ввел ограничения на въезд ряда политиков ЕС в ответ на 13-й пакет санкций.

Ранее сообщалось, что Россия считает незаконными новые санкции Евросоюза.