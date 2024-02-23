Еврокомиссия заявила о важности сохранения каналов связи Евросоюза с Россией

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано на фоне введения 13-го пакета антироссийских санкций в ходе брифинга заявил о необходимости сохранять коммуникацию с Россией. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

«Нам необходимо хотя бы с европейской стороны, с точки зрения институтов сохранять эти каналы коммуникации открытыми по крайней мере для того, чтобы доносить наши сообщения, доносить нашу позицию Кремлю», — сказал он.

Накануне глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что 13-й пакет санкций против России в том числе призван «еще больше сократить» доступ России к беспилотным летательным аппаратам.

До этого сообщалось, что послы Европейского Союза (ЕС) согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, в который войдут около 200 физических и юридических лиц. Фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности также отмечала, что тринадцатый пакет санкций Евросоюза против РФ призван помешать обходу санкций с использованием третьих государств.

Ранее Байден анонсировал возможное введение новых санкций против России.