Власти Украины подписывают со странами Запада соглашения о безопасности, чтобы их не «кинули». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает ТАСС.

По словам Кулебы, усталость западных стран от Украины – миф, а те, кто говорит об этом, подыгрывают «российскому нарративу».

В качестве обоснования собственных слов министр указал на принятое ранее Евросоюзом решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение четырех лет. «Они бы сделали такое, если бы устали от Украины?» — задался риторическим вопросом он.

Глава МИД Украины также выразил уверенность в том, что благодаря подписанию соглашений с Великобританией, Францией и Германией «поток оружия из этих стран не остановится». Все это, по мнению Кулебы, говорит о том, что Украина «получила политическую гарантию того, что [ее] не «кинут»».

19 февраля сообщалось, что соглашение о гарантиях безопасности с Украиной подпишет также Италия.

22 февраля в МИД Италии заявили, что соглашение Рима и Киева не гарантирует военной поддержки Украине.

Ранее в Госдуме раскрыли ценность новых соглашений Киева с лидерами стран ЕС.