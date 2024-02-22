В Дании раскрыли, когда отправят Украине первые истребители F-16

Дания намерена передать первые истребители F-16 Украине летом 2024 года. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Дании.

«Ожидается, что первые датские боевые самолеты F-16 будут переданы Украине этим летом», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что конкретные сроки передачи первых датских истребителей F-16 зависят, среди прочего, от полной подготовки украинских пилотов и необходимого украинского вспомогательного персонала, а также от наличия необходимой логистики и инфраструктуры в Украине.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что Украина, получив американские самолеты-истребители F-16, сможет наносить удары по территории Российской Федерации.

Ранее в Киеве рассказали об отсутствии инфраструктуры для самолетов F-16.