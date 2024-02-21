В Киеве рассказали об отсутствии инфраструктуры для самолетов F-16

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что у Украины нет возможности создать необходимую инфраструктуру для самолетов F-16 в соответствии с требованиями НАТО. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Укринформ».

«Мы не можем в условиях войны капитально строить под F-16 инфраструктуру, согласно требованиям стран НАТО, но самолеты и так могут взлетать с того, что у нас есть. Сейчас никто точно не знает, когда на Украине будут F-16. Мы ожидаем как можно скорее», — сказал Игнат.

До этого в Британии сообщали, что российские истребители и системы противовоздушной обороны станут серьезной угрозой для самолетов F-16, которые Запад может передать Украине, кроме того, сами по себе F-16 не смогут переломить ситуацию на поле боя в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Телеканал CNN передавал, что первая группа пилотов ВСУ в Соединенных Штатах закончит обучение полетам на истребителях F-16 к лету, еще две группы могут завершить подготовку к августу.

Ранее генсек НАТО нашел оправдание для участия альянса в боях на Украине.