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Медведев объяснил свою фразу «я их ненавижу»

Медведев заявил о своей ненависти к врагам России

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Алексей Никольский/РИА Новости

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ненавидит всех, кого он считает врагами России. Так он прокомментировал один из своих постов в интервью российским СМИ, передает ТАСС.

В июне 2022 года Медведев опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, в котором объяснил резкость своих постов фразой «я их ненавижу».

«Здесь все просто: ненавижу я тех, кого считаю врагами нашей страны. И сегодня эта категория не виртуальная, не оценочная, а объективная, к сожалению», — сказал зампред Совбеза РФ.

Политик при этом отметил, что у России есть не только враги, но и друзья, которых немало во всем мире.

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