Экс-генсек НАТО назвал возможные сроки назначения нового главы Альянса

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте имеет хорошие шансы, чтобы получить должность генерального секретаря НАТО после ухода действующего руководителя организации Йенса Столтенберга. Об этом в ходе интервью для телепрограммы Nieuwsuur заявил нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер.

В прошлом он сам занимал пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Де Хоп Схеффер возглавлял военный блок в период с 2004 по 2009 годы.

«Я думаю, что у Марка Рютте очень хорошие шансы быть назначенным (руководителем НАТО. — «Газета.Ru»)», — сказал политик.

По его словам, многие страны — члены организации поддерживают кандидатуру премьер-министра Нидерландов. В связи с этим де Хоп Схеффер не исключил, что соответствующее решение будет принято уже совсем скоро.

Он предположил, что Марк Рютте получит должность 4 апреля текущего года. Его назначение могут приурочить к 75-й годовщине с момента образования Североатлантического альянса, пояснил политик.

«Затем министры иностранных дел стран — членов НАТО встретятся в Брюсселе. Это может стать возможностью», — резюмировал де Хоп Схеффер.

Нынешний руководитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг занял данный пост в 2014 году. Срок его полномочий должен закончиться в октябре 2024 года.

Ранее президент США Джо Байден поддержал кандидатуру Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО.