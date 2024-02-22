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В МИД РФ заявили, что Аббас не планирует участвовать в межпалестинской встрече

Замглавы МИД РФ Богданов: Аббас не будет участвовать в межпалестинской встрече в Москве

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Lisi Niesner/Reuters

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что визит главы Палестинской национальной администрации (ПНА) в РФ не связан с планируемой межпалестинской конференцией. Об этом Богданов сообщил в интервью РИА Новости.

«Визит Махмуда Аббаса с этой встречей никак не связан», - сказал он, подчеркнув, что такой визит в скором времени не ожидается.
Он отметил, что Россия после президентских выборов продолжит обсуждение с ПНА сроков визита Аббаса в Москву.

До этого палестинский министр социального развития, член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмад Мадждалани заявил, что Палестина очень высоко ценит позицию России по политическому и гуманитарному сотрудничеству.

Кроме того, директор политического департамента Организации освобождения Палестины (ООП) Анвар Абдулхади в разговоре с РБК заявил, что Палестина по праву считает Российскую Федерацию опорой в собственной борьбе за жизнь и независимость как государства.

Ранее сообщалось, что арабские страны требуют от Израиля гарантий по палестинской государственности.

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