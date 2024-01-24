Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Арабские страны требуют от Израиля гарантий по палестинской государственности

CNN: в арабском мире требуют от Израиля обязательств по созданию Палестины

close
100%
Bonnie Cash/Reuters

Арабские страны требуют от Израиля «недвусмысленных обязательств», а также «гарантированного пути» к созданию палестинской государственности в обмен на гарантии восстановления Газы и нормализации отношений с Израилем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Забегая вперед, мы подтверждаем, что наш вклад в любые усилия по восстановлению в Газе будет зависеть от наличия недвусмысленного обязательства, подкрепленного ощутимыми шагами, запустить конкретный план по достижению решения о сосуществовании двух государств с жизнеспособным, независимым и суверенным палестинским государством», — заявил неназванный чиновник из ОАЭ, слова которого приводит CNN.

До этого сообщалось, что израильские власти отвергли возможность перемирия в секторе Газа в продолжающейся операции против боевиков палестинской организации ХАМАС.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в свою очередь, призвал арабские страны разорвать политические и экономические отношения с Израилем.

Ранее Лавров и глава МИД Палестины обсудили ситуацию в Газе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами