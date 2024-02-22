Медведев назвал условия для переговоров России с Украиной

Переговоры между Россией и Украиной возможны только после смены «киевского режима». Такое мнение заместитель руководителя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев высказал в интервью российским СМИ, передает ТАСС.

По его словам, дело не в лидере Украины Владимире Зеленском, а в том, что элиты, которыми сейчас управляется республика, должны уйти.

«Кто-то подобру-поздорову, а кто-то принудительно», — заявил Медведев.

Политик добавил, что после того, как эти элиты уйдут, руководящие должности на Украине должны занять совсем другие люди, которые осознают свою ответственность за будущее народа, который живет в «пока еще существующем образовании под названием «Украина».

Когда такие руководители появятся, тогда можно будет подумать о переговорах, подчеркнул Медведев.

При этом он добавил, что коллективному Западу не удается склонить руководство Украины к переговорам, хотя Россия от этого не отказывалась.

«Мы от переговоров даже с этой кликой не отказывались, но вы сами знаете, что они сделали: они запретили для себя эти переговоры», — добавил замглавы Совбеза РФ.

В этом же интервью Медведев заявил, что не может считать Украину в полном смысле страной.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.