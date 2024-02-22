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Bloomberg: на фоне неудач на поле боя заметно ухудшилось настроение украинских властей

Bloomberg: неудачи на поле боя заметно ухудшили настроение властей Украины

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Evgeniy Maloletka/AP

Настроение властей Украины на фоне поражений на поле боя и сложностей с одобрением новой помощи Запада стало заметно хуже. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Глава Украины Владимир Зеленский из-за споров по поводу мобилизации и стратегии ведения боевых действий был вынужден провести изменения в военном руководстве страны. Bloomberg отмечает, что украинская армия испытывает недостаток боеприпасов, а политические распри в странах Запада задерживают новые поставки Киеву.

Эти факторы, а также потеря украинской стороной Авдеевки, привели к тому, что настроение в Киеве ухудшилось.

Ранее военный корреспондент украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко заявила, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть в «клещи» в Угледаре.

До этого сообщалось, что отступление украинских военных из Авдеевки под Донецком было плохо организовано.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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