Настроение властей Украины на фоне поражений на поле боя и сложностей с одобрением новой помощи Запада стало заметно хуже. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Глава Украины Владимир Зеленский из-за споров по поводу мобилизации и стратегии ведения боевых действий был вынужден провести изменения в военном руководстве страны. Bloomberg отмечает, что украинская армия испытывает недостаток боеприпасов, а политические распри в странах Запада задерживают новые поставки Киеву.

Эти факторы, а также потеря украинской стороной Авдеевки, привели к тому, что настроение в Киеве ухудшилось.

Ранее военный корреспондент украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко заявила, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть в «клещи» в Угледаре.

До этого сообщалось, что отступление украинских военных из Авдеевки под Донецком было плохо организовано.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.