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РФ призвала Израиль прекратить поселенческую деятельность в Палестине

Израиль должен прекратить поселенческую деятельность на палестинских землях – посол РФ

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Сергей Отрошко/РИА Новости

Представитель делегации России на слушаниях в Международном суде ООН, посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин призвал Израиль положить конец поселенческой деятельности на палестинских территориях. Об этом сообщил ТАСС.

«Израиль должен положить конец всем нарушениям международного права и прекратить всю <…> деятельность, которая мешает достижению соглашения о правовом статусе», — заявил Тарабрин на слушаниях в среду.

Он обратил внимание, что израильские поселения на палестинской территории противоречат принципу «недопустимости приобретения территории силой».

До этого в Израиле утвердили решение, отвергающее «диктат» по созданию Палестины. Такое решение утвердил кнессет (израильский парламент. — Прим. «Газеты.Ru»).

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что глава ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар превратился из лидера движения в беглеца. Данное заявление он сделал на встрече с руководителями еврейских организаций Северной Америки,

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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