Евросоюз начнет работать над 14-м пакетом антироссийских санкций

Европейский союз скоро начнет работать над 14-м пакетом санкций против России. Об этом сообщает портал Euractiv, ссылаясь на несколько неназванных дипломатов ЕС.

По их словам, работа над следующим пакетом рестрикций, «как ожидается, начнется в ближайшие несколько недель, чтобы больше сосредоточиться на отраслевых аспектах, которые остаются без внимания».

21 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что 13-й пакет санкций против России затронет предприятия оборонного комплекса.

Дипломат добавил, что под санкции также попадут компании, которые обходят уже введенные антироссийские ограничения.

До этого ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что послы Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, в который войдут около 200 физических и юридических лиц.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.