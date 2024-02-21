В Совбезе Белоруссии заявили, что Запад пытается представить Минск и Москву «осью зла»

Секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что против Минска и Москвы Западом развязана кампания по демонизации. Его слова приводит БелТА.

«Сегодня Западом развязана информационная кампания против Беларуси и других стран, где Беларусь вместе с Россией пытаются представить как «ось зла», — заявил он.

По его словам, «идет демонизация Беларуси посредством формирования общего мнения».

Он отметил, что ужесточение визового режима и закрытие границ странами Запада направлено на то, что руководство западных стран пытается сделать так, чтобы точка зрения Белоруссии и России не доходила до жителей этих стран.

До этого секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что интенсивность разведки против Москвы и Минска выросла в последнее время. Он добавил, что НАТО активно осваивает воздушное пространство соседних с Белоруссией государств.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.