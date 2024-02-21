Власти Литвы одобрили закрытие двух погранпунктов на границе с Белоруссией

Правительство Литвы одобрило предложение МВД прекратить движение через два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Белоруссией, с 1 марта будут закрыты КПП Райгардас и Лаворишкес. Об этом сообщает Delfi.

Через данные пункты пропуска не смогут перемещаться ни пешеходы, ни транспорт. Также с весны будет ограничено движение пешеходов и велосипедистов через КПП в Медининкай и Шальчининкай.

Также предлагается рассмотреть предложения об ограничениях по выходу пассажиров из поездов и посадке в них, которые следуют через железнодорожный пропускной пункт в Кяне на границе с Белоруссией. Кроме того, в два раза предлагается уменьшить число рейсовых автобусов, курсирующих через границу.

20 февраля стало известно, что министерство иностранных дел Литвы предлагает расторгнуть договоры с Россией и Белоруссией о торгово-экономическом сотрудничестве. Согласно информации литовского МИД, данное решение связано с «непрекращающейся военной агрессией» против Украины.

Ранее в Литве призвали думать о 14-м пакете санкций против РФ, не дождавшись принятия 13-го.