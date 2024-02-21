Послы ЕС согласовали 13-й пакет антироссийских санкций

Послы Европейского Союза (ЕС) согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, в который войдут около 200 физических и юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности сказала, что тринадцатый пакет санкций Евросоюза против РФ призван помешать обходу санкций с использованием третьих государств.

21 февраля заместитель министра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас призвал ЕС задуматься об очередном пакете санкций против России, не дождавшись принятия 13-го пакета ограничений со стороны Евросоюза в отношении РФ.

До этого посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова заявила, что США должны предпринять шаги в рамках ограничительных мер против РФ, направленные против кредитных организаций и изоляции Москвы.

Ранее в Венгрии призвали ЕС подумать о мире на Украине, а не о новых санкциях.