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Байден раскритиковал Трампа за слова о НАТО и Навальном

Байден упрекнул Трампа за постоянные попытки во всем обвинить США

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Reuters

Президент США Джо Байден раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа за его комментарии о НАТО и ситуации с Алексеем Навальным. Видеозапись с соответствующим содержанием опубликована в аккаунте главы государства на платформе X (бывший Twitter).

В ролике американский лидер назвал опасными высказывания бывшего хозяина Белого дома о том, что Вашингтон не обязан защищать союзников в случае возможного нападения со стороны Москвы. Речь шла о странах — членах Североатлантического альянса, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках программы организации по обороне. По словам Байдена, подобные заявления Трампа «поощряют плохое поведение».

Также действующий президент США обратил внимание на высказывания Трампа о Навальном. Как сказал экс-глава государства, ситуация с Навальным заставляет еще сильнее задуматься о положении дел в самих США.

«Почему Трамп вечно винит Вашингтон?» — задался вопросом Байден.

В конце американский лидер обратился к конгрессменам от Республиканской партии. Хозяин Белого дома в очередной раз призвал членов американской палаты представителей одобрить законопроект, касающийся выделения дополнительных средств на помощь Украине.

Ранее Трамп заявил об упадке американской нации.

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