Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что денонсация договора «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 1990 года была бы своевременной и справедливой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение по денонсации договора ... справедливое, но сегодня это не имеет никакого значения, так как коллективный Запад ушел от понятий договора и стабильности в отношениях… Считаю, что договору пришло время не быть», — отметил Белик.

Он добавил, что договор, как и многие другие, необходимо разорвать, так как Москву обманывали, когда она подписывала все, что угодно, доверяя коллективному Западу.

До этого сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Германия игнорирует положения договора «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 1990 года, поэтому нужно его денонсировать.

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор, заключенный между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года, так как он фактически не реализуется.

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