Лавров оценил возможность смены курса США в отношении РФ

РФ готова работать с любым президентом США, но не ожидает от Вашингтона смены политического курса в отношении Москвы. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, интервью которого для бразильской газеты O Globo опубликовано на официальном сайте дипломатического ведомства страны.

«У нас нет иллюзий, не ожидаем, что антироссийский курс США изменится в обозримой перспективе. Готовы работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ», — сказал он, отвечая на вопрос о наличии предпочтительного для РФ кандидата на предстоящих президентских выборах в США.

По словам Лаврова, российскому руководству важна только политика будущего американского лидера в отношении Москвы. При этом «фигура политического деятеля» не имеет значения, подчеркнул министр.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что американская элита воспринимает РФ как угрозу и противника вне зависимости от принадлежности той или иной политической партии. Более того, предыдущий президент США за все время пребывания у власти так ничего и не сделал для улучшения двусторонних отношений, резюмировал Лавров.

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