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Россия на СМИД G20 отметит неприемлемость финансирования конфликта на Украине

МИД: РФ на СМИД G20 отметит неприемлемость финансирования украинского конфликта

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Global Look Press

На СМИД «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии российская сторона отметит неприемлемость направления Украине средств на финансирование конфликта. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

21-22 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в СМИД G20 в Рио-де-Жанейро. В сентябре главы внешнеполитических ведомств соберутся вновь «на полях» сегмента высокого уровня ГА ООН, чтобы в расширенном составе провести предметную «сверку часов» по стратегическим задачам выстраивания общего будущего человечества, подчеркнули в министерстве.

«Российская сторона намерена особо отметить неприемлемость бесконтрольного направления международных средств, предназначенных для содействия развитию, на финансирование конфликта вокруг Украины, в том числе в ущерб выполнению обязательств западных держав в отношении помощи нуждающимся государствам», — говорится в сообщении.

В ходе СМИД Россия намерена привлечь особое внимание партнеров к неприемлемости политизации G20, которая призвана концентрироваться строго на социально-экономических вызовах, добавили в МИД.

До этого глава МИД Аргентины Диана Мондино не исключила встречи с российским коллегой на полях совещания глав внешнеполитических ведомств G20 в Бразилии.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.

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