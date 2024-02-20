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Политолог раскрыл главную тему предстоящего послания Путина к Федеральному собранию

Политолог Минченко: Путин в послании представит россиянам большой пакет соцмер

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Максим Блинов/РИА Новости

В послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин анонсирует россиянам большой пакет конкретных социальных мер, уверен политолог Евгений Минченко. Тема спецоперации в выступлении главы государства не станет основной, так как она недавно детально рассматривалась в ходе интервью американскому журналисту, подчеркнул он в беседе с НСН.

По мнению Минченко, новые меры социальной поддержки граждан уже разрабатываются, они затронут разные группы населения.

«Это будет большой пакет очень конкретных адресных мер, рассчитанных на разные социальные группы», — подчеркнул эксперт.

Что касается спецоперации, то Путин лишь затронет основные тезисы, которые уже затронул в недавнем интервью Такеру Карлсону, считает политолог.

«Эта тема, конечно, будет присутствовать, но не стоит ожидать новых прорывных идей. Позиция заявлена, обоснована, будут просто повторены основные тезисы», — убежден Минченко.

Напомним, сегодня стало известно, что Путин огласит послание к Федеральному собранию 29 февраля. Конкретные темы в Кремле раскрывать отказались, сообщив лишь, что на оглашении будут присутствовать участники спецоперации. На прошлой неделе Путин отмечал, что новые меры поддержки семей могут быть сформулированы к моменту оглашения послания.

В Госдуме ранее обсудили дополнительные меры поддержки ветеранов СВО.

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