Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Лавров прибыл в Венесуэлу, где встретится с Мадуро

Лавров прибыл в Венесуэлу, где встретится с лидером страны Николасом Мадуро

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Венесуэлу в рамках своего рабочего тура по странам Латинской Америки. После посещения Кубы самолет главы ведомства приземлился в аэропорту Каракаса, сообщает ТАСС.

По информации официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лавров планирует провести переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилом Пинто, а также намечены встречи с главой государства Николасом Мадуро и вице-президентом Делси Родригес.

По словам Захаровой, стороны собираются обсудить текущее положение и перспективы развития двустороннего стратегического партнерства. На переговорах с венесуэльскими лидерами будут рассмотрены ключевые международные и региональные вопросы, а также вопросы сотрудничества двух стран в рамках ООН и других многосторонних организаций.

По предварительной информации от самого Мадуро, Лавров передаст «важное послание» от президента России Владимира Путина.

После этого глава российского МИД отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие в заседании министров иностранных дел G20 с 21 по 22 февраля.

Накануне глава МИД Аргентины Диана Мондино заявила, что не исключает встречи на полях совещания глав внешнеполитических ведомств G20 в Бразилии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее США и Венесуэла обменялись заключенными при посредничестве Катара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами