Лавров прибыл в Венесуэлу, где встретится с Мадуро

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Венесуэлу в рамках своего рабочего тура по странам Латинской Америки. После посещения Кубы самолет главы ведомства приземлился в аэропорту Каракаса, сообщает ТАСС.

По информации официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лавров планирует провести переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилом Пинто, а также намечены встречи с главой государства Николасом Мадуро и вице-президентом Делси Родригес.

По словам Захаровой, стороны собираются обсудить текущее положение и перспективы развития двустороннего стратегического партнерства. На переговорах с венесуэльскими лидерами будут рассмотрены ключевые международные и региональные вопросы, а также вопросы сотрудничества двух стран в рамках ООН и других многосторонних организаций.

По предварительной информации от самого Мадуро, Лавров передаст «важное послание» от президента России Владимира Путина.

После этого глава российского МИД отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие в заседании министров иностранных дел G20 с 21 по 22 февраля.

Накануне глава МИД Аргентины Диана Мондино заявила, что не исключает встречи на полях совещания глав внешнеполитических ведомств G20 в Бразилии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее США и Венесуэла обменялись заключенными при посредничестве Катара.