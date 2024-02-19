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Президент Бразилии не намерен извиняться перед Израилем за слова о Газе

Посол: президент да Силва не будет извиняться перед Израилем за слова о Газе

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Global Look Press

Специальный представитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что глава государства Лула да Силва не намерен извиняться перед Израилем за сравнение действий еврейского государства в секторе Газа с преступлениями Адольфа Гитлера. Его слова передает CNN Brasil.

«Мы всегда относились друг к другу очень уважительно и защищали идею создания двух государств, но извиняться не за что», — заявил Аморим.

Он подчеркнул, что Израиль ставит себя в условия «все большей изоляцией».

Ранее Селсу Аморим назвал решение Израиля объявить Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата абсурдным.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал слова бразильского президента «постыдными и серьезными». По словам премьера, это сравнение является «пересечением красной линии». Вместе с тем он отметил, что еврейское государство «борется за свою защиту и обеспечение своего будущего до полной победы, соблюдая при этом международное право».

Ранее в ЮАР обвинили Израиль в политике апартеида против палестинцев.

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