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Стал известен следующий кандидат на подписание гарантий безопасности Украине

Formiche: Италия подпишет соглашение о гарантиях безопасности с Украиной

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Global Look Press

Италия следующей подпишет соглашение о гарантиях безопасности с Украиной. Об этом сообщает издание Formiche.

Отмечается, что согласование документа почти закончено, дорабатываются последние подробности.

До этого соответствующие соглашения с Киевом подписали Великобритания, Франция и Германия.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что США и Украина могут подписать договор о гарантиях безопасности до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле. Она также выразила уверенность, что две страны точно подпишут гарантии безопасности.

16 февраля президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. В этот же день Украина и Германия также заключили двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Ранее политолог оценил договоры о безопасности Украины с ФРГ и Францией.

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