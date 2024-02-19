Кандидатам на выборах президента РФ с понедельника начнут предоставлять эфирное время

С 19 февраля на государственных телеканалах и радиостанциях начнет предоставляться бесплатное эфирное время кандидатам в президенты России. Об этом сообщает «Интерфакс».

13 февраля в Центризбиркоме проводилась жеребьевка по распределению эфирного времени на каналах «Россия-1», «Россия-24», Первом канале, «ТВ Центр», Общественном телевидении России (ОТР), радиостанциях «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ». Было разыграно 60 часов телеэфира и 36 часов радиоэфира.

19 февраля зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что никакие события не способны поколебать решимость россиян голосовать за Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.

Днем ранее сообщалось, что большинство россиян (79%) заявили о готовности голосовать на выборах 2024 года за Владимира Путина.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что большинство опрошенных россиян заявили о желании принять участие в выборах.