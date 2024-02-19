Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Кандидатам на выборах президента РФ с понедельника начнут предоставлять эфирное время

Кандидатам в президенты России с 19 февраля начнут предоставлять эфирное время

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

С 19 февраля на государственных телеканалах и радиостанциях начнет предоставляться бесплатное эфирное время кандидатам в президенты России. Об этом сообщает «Интерфакс».

13 февраля в Центризбиркоме проводилась жеребьевка по распределению эфирного времени на каналах «Россия-1», «Россия-24», Первом канале, «ТВ Центр», Общественном телевидении России (ОТР), радиостанциях «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ». Было разыграно 60 часов телеэфира и 36 часов радиоэфира.

19 февраля зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что никакие события не способны поколебать решимость россиян голосовать за Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.

Днем ранее сообщалось, что большинство россиян (79%) заявили о готовности голосовать на выборах 2024 года за Владимира Путина.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что большинство опрошенных россиян заявили о желании принять участие в выборах.

Все новости на тему:
Выборы президента России-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами