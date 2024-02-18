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В США отметили попытки Запада разрешить конфликт на Украине путем переговоров

Риттер: Запад отчаянно хочет разрешить конфликт на Украине путем переговоров

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Depositphotos

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong, что страны Запада в отчаянии пытаются урегулировать конфликт на Украине путем переговоров, но они не могут разработать формулу, поскольку этому препятствует Киев.

«Это сложно, почти невозможно рассмотреть вопрос о переговорах с Россией без привлечения Украины», — сказал эксперт.

По его словам, Украина придерживается абсурдной позиции, надеясь вернуться к границам 1991 года. Риттер сомневается в возможности такого сценария. В этой связи он заметил, что у Украины нет армии, которая могла бы реализовать этот план.

Экс-разведчик также напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ открыта для переговоров по урегулированию украинского конфликта, но на адекватных условиях.

До этого Путин говорил, что мирные переговоры по Украине требуют от Киева снятие запрета на их проведение, а не «театральных жестов».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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