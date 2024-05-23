Глава Morgan Stanley покинет пост

Джеймс Горман объявил, что уйдет с поста председателя совета директоров Morgan Stanley в конце 2024 года, завершив почти двадцатилетнюю карьеру в компании. Об этом пишет Bloomberg.

За это время он спас банк от краха и превратил его в гиганта в сфере управления благосостоянием, отметило издание.

65-летний Горман огласил свое решение на ежегодном собрании акционеров в четверг. Преемник пока не назван, однако ожидается, что этот пост в итоге займет нынешний гендиректор Тед Пик.

Уход Гормана после передачи постa CEO в январе рассматривается как вотум доверия руководству Пика. В 2010 году, когда Горман возглавил тогда еще проблемный банк, его предшественник Джон Мэкк оставался председателем совета два года, прежде чем окончательно уступил бразды правления.

В прошлом году Горман совершил нечто редкое для Уолл-Стрит – назначил преемника, убедив при этом проигравших кандидатов остаться в компании. Бывший консультант McKinsey & Co. открыто оговаривал сроки передачи полномочий и ранее намекал на уход с поста председателя к концу года, уточнило агентство.

До этого стало известно, что Уоррен Баффет предупредил о сложностях в Berkshire после его ухода.

Ранее был назван потенциальный преемник Тима Кука на посту главы Apple.